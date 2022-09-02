В автосалоне Lada заметили китайские автомобили

Фото: Юрий Зубко / РГ Юрий Зубко / РГ

«Российская газета» выяснила, что как минимум в одном дилерском центре Lada отечественные автомобили соседствуют с китайскими моделями. На фотографии, опубликованной изданием, запечатлен кроссовер DMF 580, который стоит в шоу-руме Lada. Менеджер салона подтвердил, что эта модель 2021 года выпуска действительно доступна для покупки – по его словам, в прошлом месяце было продано пять экземпляров DMF 580. Также дилер торгует китайскими пикапами Dongfeng DF6.

DMF 580 предыдущего года стоит 1 929 000 рублей за модификацию с механической коробкой передач и от 2 199 000 рублей за версию с вариатором. Предусмотрены и скидки при покупке автомобиля в трейд-ин или в кредит. Пикап Dongfeng DF6 – более свежая модель 2022 года выпуска, она стоит минимум 2 790 000 рублей.

На фотографию «Российской газеты» попал только китайский кроссовер, но автор утверждает, что в том же шоу-руме были выставлены Lada Granta, Niva, Vesta и Largus.

Практика заключения соглашений с китайскими автопроизводителями сейчас распространена среди дилеров, так как количество компаний, которые продолжают продавать автомобили в России, резко сократилось.

Опустели автосалоны ушедших с нашего рынка Renault и General Motors, все европейские марки поставили бизнес в стране на паузу – то же касается и японских Suzuki, Mazda, Toyota, Lexus, Nissan и других. Продавцы ищут возможность заработать на тех, кто остался, и выставляют в освободившихся шоу-руках китайские автомобили.