Продажи Lada резко взлетели

В августе продажи легковых авто «АвтоВАЗа» выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. Об этом сообщает Autonews.

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В компании заявили, что августовские продажи моделей Granta и Niva почти вернулись к уровню 2021 года.

В августе Granta стала самой популярной моделью «АвтоВАЗа», за месяц было куплено 11 580 таких машин Это на 77 процентов больше, чем в июле и на 131 процент превышает показатели августа 2021-го. Внедорожник Lada Niva Legend оказался на втором месте по продажам - было продано 1782 единиц, это почти в три раза больше июльских результатов.

Президент компании Максим Соколов связал рост продаж с эффективностью программ льготного кредитования.

Действие льготных программ возобновилось в июле-августе. По этим программам можно получить скидку в 20 процентов на аванс при покупке Lada стоимостью до двух миллионов рублей.

«Коммерсант» писал, что благодаря льготному кредитованию в августе российский авторынок продолжил рост - ожидалось, что за месяц в стране будет продано почти 42 тысячи автомобилей.