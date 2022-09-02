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1 час назад

Ученый назвал способ остановить пандемию COVID за несколько недель

Елена Прошина

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», как можно остановить пандемию коронавируса всего за несколько недель.

Ученый назвал способ остановить пандемию COVID за несколько недель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, чтобы пандемия завершилась, нужно прервать все социальные контакты в мире на несколько недель.

«Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается», — объяснил Волчков.

Он также отметил, что маски — это крайне эффективная мера ограничения распространения вирусных инфекций. Однако из-за усталости от пандемии население не хочет соблюдать масочный режим, поэтому вводить его снова нет смысла.

Волчков также добавил, что новая волна заболеваемости COVID-19 должна пройти легче в сравнении с предыдущими на фоне сформировавшегося популяционного иммунитета.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.

Автоновости,Павел Волчков,Ханс Клюге,
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