Ученый назвал способ остановить пандемию COVID за несколько недель

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», как можно остановить пандемию коронавируса всего за несколько недель.
По его словам, чтобы пандемия завершилась, нужно прервать все социальные контакты в мире на несколько недель.
«Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается», — объяснил Волчков.
Он также отметил, что маски — это крайне эффективная мера ограничения распространения вирусных инфекций. Однако из-за усталости от пандемии население не хочет соблюдать масочный режим, поэтому вводить его снова нет смысла.
Волчков также добавил, что новая волна заболеваемости COVID-19 должна пройти легче в сравнении с предыдущими на фоне сформировавшегося популяционного иммунитета.
Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.