Ученый назвал способ остановить пандемию COVID за несколько недель

«Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И все — пандемия заканчивается», — объяснил Волчков.