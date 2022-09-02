ОСАГО будут считать по-новому

Центробанк сообщил, что с 11 сентября при расчетах цены восстановления автомобилей после ДТП по полисам ОСАГО страховые компании будут учитывать стоимость аналогов запчастей в случае отсутствия оригинальной детали на рынке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.
Данный подход будут применять ко всем маркам автомобилей. Это позволит обеспечить равные условия для всех автовладельцев, отмечает ЦБ.
«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», - говорится в сообщении.
Ранее Центробанк счел необходимым расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. Так, границы базовой ставки могут быть раздвинуты на 26% вверх и вниз. Инициатива связана с повышением стоимости запчастей и необходимостью страховщиков учитывать эти риски, подчеркнул Банк России.