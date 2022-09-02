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1 час назад

Новости автомира: ОСАГО будут считать по-новому

Лера Букина

Центробанк сообщил, что с 11 сентября при расчетах цены восстановления автомобилей после ДТП по полисам ОСАГО страховые компании будут учитывать стоимость аналогов запчастей в случае отсутствия оригинальной детали на рынке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

ОСАГО будут считать по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный подход будут применять ко всем маркам автомобилей. Это позволит обеспечить равные условия для всех автовладельцев, отмечает ЦБ.

«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», - говорится в сообщении.

Ранее Центробанк счел необходимым расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. Так, границы базовой ставки могут быть раздвинуты на 26% вверх и вниз. Инициатива связана с повышением стоимости запчастей и необходимостью страховщиков учитывать эти риски, подчеркнул Банк России.

Автоновости,Банк России,
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