Geely может стать совладельцем Renault

Представители китайской фирмы Geely в настоящее время ведут переговоры в вопросе приобретения части фирмы Renault.

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При этом, эксперты отмечают, что ещё до того, как сделка будет согласована, Renault может быть поделена на 2 самостоятельные фирмы. Как стало известно, автобренд Renault, как и в случае с маркой Ford, собирается превратиться в 2 больших подразделения.

Они в большей мере будут функционировать независимо. Речь ведётся о департаментах, занимающихся электрокарами, а также автотранспортом, который оснащается традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Согласно предварительной информации, китайский автоконцерн Geely должен получить 40 процентов ценных бумаг Renault. При этом такое же количество по-прежнему будет у самой французской фирмы. Оставшиеся акции купит один из самых крупных на мировом рынке нефтегазовых концернов под названием PetroChina.

Пока что участники предполагаемой сделки не стали давать каких-либо официальных комментариев в этом вопросе. Весной текущего года компании Geely и Renault создали совместное предприятие. При этом китайцами было выкуплено 34 процента корейского подразделения фирмы Renault.

Цель совместного предприятия заключается в разработке современных гибридных модификаций, которые в дальнейшем могут появиться в рамках зарубежных авторынков.

По заявлению экспертов, для автобренда Renault такая совместная деятельность становится шансом возвращения к реализациям своих авто на территории КНР.