На рынок выходит потенциальный флагманский Москвич?

Китайский паркетник отличился эффектной внешностью, но интерьер воображение не поражает, да и техника средняя. Зато цены довольно привлекательные.

Фото: JAC Sehol X8 Plus JAC Sehol X8 Plus

На прошедшем в Чэнду автосалоне концерн JAC представил трехрядный кроссовер Sehol X8 Plus, там же стартовал прием предварительных заказов. Бренд Sehol, напомним, используют только в родном Китае, он «вырос» из марки SOL – совместного проекта JAC и Volkswagen (ныне немцы владеют частью акций «поднебесной» компании). К слову, исходная марка была задумана для простеньких электрокаров, однако затем концепцию поменяли, и эмблемы Sehol получили некоторые «традиционные» модели JAC. Но вернемся к паркетнику.

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JAC Sehol X8 Plus позиционируют как совершенно новый семейный SUV, хотя на деле перед нами существенно модернизированный «просто» X8, который в гамме компании появился два года назад. Кроссу перекроили переднюю часть: «восьмерка» с плюсом получила новые диодные ходовые огни и вертикальные блоки фар, слившиеся с новой же – и весьма внушительной – радиаторной решеткой. Корму тоже переделали – паркетник обрел «клыкастые» задние фонари и иной бампер. А вот боковины не тронули.

JAC Sehol X8 Plus

Длина X8 Plus равна 4825 мм, что на 10 мм больше, чем у исходной «восьмерки». Остальные габариты не изменились: ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2830 мм. То есть по своим размерам Sehol X8 Plus сопоставим, например, с актуальным Kia Sorento.

JAC Sehol X8 Plus

В салоне «китайца» — новые передняя панель, рулевое колесо и карты дверей. Экран мультимедийной системы больше не «парит», вдобавок он визуально объединен с виртуальной «приборкой». Мультимедиа – с продвинутым голосовым управлением, кроме того, модели еще вроде бы обещан виртуальный 3D-помощник. Центральный тоннель остался двухэтажным, но все его «наполнение» заменили. В списке оборудования Sehol X8 Plus также значится адаптивный круиз-контроль. Кроссовер бывает шести- или семиместным (у обычной «восьмерки» еще есть пятиместная версия).

Двигатель такой же, как у «просто» X8: бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 184 л.с. и 300 Нм. На Sehol X8 Plus турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (исходный кросс имеет 6МКП или 6DCT). Привод исключительно передний.

Прайс-лист пока предварительный, но реальные цены вряд ли сильно изменятся: сейчас за JAC Sehol X8 Plus просят 14 400 – 20 200 долларов. Прежний X8 «в базе» чуть дешевле – от 13 300 долларов.

Об экспортных перспективах Плюса концерн JAC еще не рассказал. Между тем ранее сообщалось о том, что под возрожденной маркой Москвич на первом этапе могут выпускать модели именно этой китайской компании. Правда, ни обычного X8, ни X8 Plus в списке потенциальных Москвичей не было, да и позже КАМАЗ, партнер столичного завода, подчеркнул, что засветившиеся на презентационных картинках «китайцы» – это лишь «примерный модельный ряд». Но как знать, возможно, JAC Sehol X8 Plus все же превратят во флагманскую модель бренда Москвич.