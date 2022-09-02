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21 минуту назад

Новости автомира: Skoda выпустит "электричку" по цене Fabia, но придется подождать

Российская Газета

В планах Volkswagen Group - выпуск электрических ситикаров под брендами Volkswagen, Skoda и Cupra. Эти автомобили должны стать "точкой входа". Для этого модели должны иметь привлекательную стоимость, и в "Шкоде" намерены сделать её ниже ранее заявленной планки в 20 000 евро.

Skoda выпустит "электричку" по цене Fabia
Фото: www.autoexpress.co.ukwww.autoexpress.co.uk

То, как может выглядеть будущая электрическая модель Skoda начального уровня, предположило издание Auto Express, учтя решения, продемонстрированные на концептуальном кроссовере Vision 7S. Утверждается, что несмотря на свои габариты, автомобиль будет выполнен в стиле кроссовера.

По словам руководителя марки Клауса Зеллмера, команда разработчиков уже ведёт работы по проекту. Подробности о нём он раскрывать не стал, сославшись на слишком большое количество переменных, которые могут быть изменены в процессе. Одна из них - дорогие опции: нужны ли они "бюджетнику"? Возможна реализация дорогостоящих функций по подписке, как это делает сейчас BMW.

Компания занята поиском оптимальной версии платформы, которая должна быть очень бюджетной, чтобы на выходе получился автомобиль по привлекательной цене. Основная рабочая версия - укоротить и без того бюджетную MEB Entry, также известную как A0 BEV.

В идеале, по замыслу Зеллмера, электрокар Skoda начального уровня должен стоить не 20 000 евро, а около 14 тысяч, то есть прайс должен быть сопоставим с нынешней Skoda Fabia.

То, что разработает Skoda, используют Volkswagen и Cupra. Ранее глава марки VW сообщил, что модели под разными брендами будут одинаковыми.

Сроки появления доступных электричек сместились с 2023 на 2026 год.

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