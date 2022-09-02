Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Toyota проверит 84 тысячи Tundra и Lexus NX из-за опасного дефекта

Motor.ru

Toyota предупредила об отзыве более 84 тысяч новых автомобилей: речь идет о пикапах Tundra и кроссоверах Lexus NX 250 и NX 350. Причиной отзывной кампании стал системный сбой в работе электронного стояночного тормоза – он может не включаться и не выключаться, из-за чего существует риск откатывания автомобиля. Проблему устранят обновлением ПО – процедура будет бесплатной для владельцев и займет не больше получаса.

Toyota проверит десятки тысяч Tundra и Lexus NX из-за опасного дефекта
Фото: © Lexus© Lexus

Точное количество автомобилей, которые направят к дилеру, в компании пока не объявили, упомянув лишь «приблизительно 84 тысяч машин 2022 модельного года». Нет и официальной информации об отзывной кампании от Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Toyota обещает уведомить владельцев потенциально опасных автомобилей до октября этого года.

Для Tundra это не первая проблема, обнаруженная за последние месяцы. В июле сообщалось, что при движении задним ходом на экран пикапа выводится изображение не с задней камеры, а с фронтальной, что может дезинформировать водителя и стать причиной аварии. Для устранения опасного «глюка» в сервисные центры отправили 31,4 тысячи экземпляров Tunrda.

Что же касается кроссоверов Lexus NX, то их в 2022 году отзывали в России из-за ошибки, допущенной на заводе. Тогда сообщалось, что кузовные панели привариваются точечной сваркой в зоне опор переднего левого и правого амортизаторов, и некоторые точки могли быть пропущены. Отзыв затронул 227 экземпляров NX 250 и NX 350, которые были выпущены и проданы в России за первую половину 2022 года.

Автоновости,Lexus NX,Lexus,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители