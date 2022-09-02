Toyota проверит десятки тысяч Tundra и Lexus NX из-за опасного дефекта

Toyota предупредила об отзыве более 84 тысяч новых автомобилей: речь идет о пикапах Tundra и кроссоверах Lexus NX 250 и NX 350. Причиной отзывной кампании стал системный сбой в работе электронного стояночного тормоза – он может не включаться и не выключаться, из-за чего существует риск откатывания автомобиля. Проблему устранят обновлением ПО – процедура будет бесплатной для владельцев и займет не больше получаса.

Фото: © Lexus © Lexus

Точное количество автомобилей, которые направят к дилеру, в компании пока не объявили, упомянув лишь «приблизительно 84 тысяч машин 2022 модельного года». Нет и официальной информации об отзывной кампании от Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Toyota обещает уведомить владельцев потенциально опасных автомобилей до октября этого года.

Для Tundra это не первая проблема, обнаруженная за последние месяцы. В июле сообщалось, что при движении задним ходом на экран пикапа выводится изображение не с задней камеры, а с фронтальной, что может дезинформировать водителя и стать причиной аварии. Для устранения опасного «глюка» в сервисные центры отправили 31,4 тысячи экземпляров Tunrda.