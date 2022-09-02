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2 часа назад

Новости автомира: ЗиЛ Михаила Горбачева продают в России за 20 миллионов рублей

Motor.ru

В Симферополе выставили на продажу черный ЗИЛ-4104 образца 1989 года. По словам продавца, советский лимузин принадлежал семье Михаила Горбачёва. За годы эксплуатации автомобиль никогда не реставрировали, сохранив полностью заводскую комплектацию. За идеально сохранившуюся роскошную модель с пробегом чуть больше 73 000 километров нынешний владелец планирует выручить 20 миллионов рублей.

ЗиЛ Михаила Горбачева продают за рекордную сумму
Фото: motor.rumotor.ru

Судя по фотографиям, ЗИЛ действительно пребывает в идеальном состоянии. На черном лакокрасочном покрытии, а также хромированных деталях лимузина нет ни единого дефекта. В таком же превосходном состоянии сохранился и черный кожаный салон автомобиля, дополненный деревянной отделкой панелей интерьера и красным напольным покрытием.

По словам продавца, лимузин никогда не реставрировали. При этом после покупки машину обслуживали на заводе Лихачёва.

Советская машина ранее принадлежала семье Михаила Горбачёва. В зимние периоды автомобиль хранили в отапливаемом гараже. Под капотом лимузина находится 7,7-литровый бензиновый V8, отдача которого составляет 315 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией. За идеально сохранившийся ЗИЛ продавец, который владеет машиной последние десять лет, собирается выручить 20 миллионов рублей.

В конце июня в Москве появился в продаже роскошный ЗИЛ-41041, который стал предпоследней моделью, сошедшей с конвейера. За коллекционный лимузин в идеальном состоянии продавец запросил около 14 миллионов рублей.

Автоновости,Михаил Горбачев,Завод имени И.А. Лихачева,
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