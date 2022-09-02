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24 минуты назад

Kia в России объявила цены на новый седан К9

Газета.Ru

На российском официальном сайте Kia появился прайс-лист флагманского седана K9.

Kia в России объявила цены на новый седан К9
Фото: KiaKia

В России автомобиль доступен в единственной комплектации Premium. За седан с 3,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом в России просят почти 7,4 млн рублей. В оснащение входят светодиодные фары, кожаная отделка салона, люк в крыше, набор вспомогательных электронных систем, приборная панель с цветным дисплеем, аудиосистема с 16 динамиками. Кресла представительского седана настраиваются в 16 направлениях.

В Южной Корее продажи нового K9 начались в 2021 году, а старт продаж в России был запланирован на начало 2022 года. Сборка машин началась на «Автоторе» в Калининграде, но после 24 февраля уже изготовленные машины хранились на складах и сейчас принято решение выставить их на продажу, уточняет «Авторевю».

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Аналогичная ситуация сложилась и с кроссоверами Kia Sportage нового поколения. Российские цены на эти автомобили повторно объявили в середине июля.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,
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