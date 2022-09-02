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1 час назад

Автомобили с пробегом подорожали в России на 1,5% в августе

RT на русском

Автомобили с пробегом, представленные на российском рынке, подорожали на 1,5% в августе.

Автомобили с пробегом подорожали в России
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, средняя цена подержанной машины по итогам месяца составила 1 242 600 рублей.

Если сравнить показатель с результатом августа 2021 года, то машины с пробегом подорожали на 58%.

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Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Автоновости,
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