Автомобили с пробегом подорожали в России

Автомобили с пробегом, представленные на российском рынке, подорожали на 1,5% в августе.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, средняя цена подержанной машины по итогам месяца составила 1 242 600 рублей.

Если сравнить показатель с результатом августа 2021 года, то машины с пробегом подорожали на 58%.