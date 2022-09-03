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1 час назад

Удар без объяснения причин: Япония приняла неожиданное решение по России

Primpressиещё 4

Япония приняла довольно неожиданное решение по отношению к России. Одна из ведущих компаний Страны восходящего солнца, производящей автомобили, решила отказаться от своих первоначальных планов, сообщает PRIMPRESS.

Toyota Hino Motors изменила планы по работе в России
Фото: pixabaypixabay

Отмечается, что речь идет о корпорации Toyota Hino Motors. Компания ранее планировала построить завод в России для производства грузовиков и автобусов. Предприятие должно было расположиться в Московской области, в городе Химки, но выпускать автомобили планировалось для всей страны.

Однако сейчас автогигант принял решение отказаться от этих планов. Спрос на грузовые автомобили в России резко вырос в последние годы, а потому японская корпорация хотела расширить свой бизнес. Но в итоге появился отказ.

При этом точные причины для такого решения пока не названы, но представители компании заявили, что оно никак не связано с различными санкциями, которые были введены странами Запада в отношении России.

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О том, что будет в итоге с заводом и появится ли он в Подмосковье вообще, пока не сообщается. При этом в Японии утверждают, что отмена строительства рассматривается как временная мера. Но насколько растянется этот момент, неизвестно.

Отметим, что грузовики Hino пользуются большой популярностью в России, в том числе и в Приморском крае. Официальным дилером этой марки в регионе является компания «Сумотори».

Автоновости,Toyota,Ikea,
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