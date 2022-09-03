Японский автоконцерн передумал строить завод в Подмосковье

Японский производитель автобусов и грузовиков Hino Motors не будет строить завод в подмосковных Химках. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в компании.
По данным телеканала, решение компании связано с задержкой графика строительства и проблемами с уплатой налогов.
«Мы были вынуждены пересмотреть стратегию нашего зарубежного бизнеса», - заявили в компании.
Японцы рассчитывали открыть собственное производство, надеясь на увеличение спроса на грузовые автомобили в России.
В ноябре 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в скором времени в Подмосковье будет запущено производство японских грузовиков.
Чиновник анонсировал первую продукцию нового предприятия в 2019 году. Затем сроки открытия завода неоднократно переносились.
Японский телеканал отмечает, что спецоперация России на Украине «не имеет прямого отношения к отмене плана».
«Экспорт грузовиков из Японии в Россию, который в настоящее время приостановлен, будет оцениваться исходя из будущей ситуации», - сообщает NHK.
Hino принадлежит корпорации Toyota.