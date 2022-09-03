Автосалоны рассказали о ситуации с продажей обновленной Lada Niva Travel

Автосалоны пока не продают Lada Niva Travel Lada Niva Travel, хотя о старте продаж АвтоВАЗ объявил еще 26 августа. Об этом сообщает «Российская газета», опросившая дилеров Москвы и Подмосковья.

Фото: Автоваз Автоваз

В автосалоне на северо-востоке Москвы рассказали, что машины должны появиться в середине месяца. В другом дилерском центре отметили, что не знают, когда к ним приедут внедорожники. Это «может произойти в любой момент». В подмосковном автосалоне заявили, что начнут продавать новые «Нивы» через неделю.

Упрощенная Lada Niva Travel 2022 года будет стоить около 1 млн рублей.

У нее отсутствует ABS и установлена механическая SOS-кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС». В базовой версии имеются усилитель руля, передние электрические стеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулировка рулевой колонки и светодиодные задние фонари.