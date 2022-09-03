Ducati показала мотоцикл в стиле Lamborghini Huracan STO

Мотоциклетная марка Ducati и производитель спорткаров Lamborghini сотрудничают не в первый раз и очередной совместный проект двух итальянских компаний посвящён суперкару Lamborghini Huracan STO. Взяв за основу мотоцикл Ducati Panigale V4 S, специалисты марки из Борго-Панигале сделали двухколёсный вариант Huracan STO с похожим дизайном и использованием аналогичных материалов. Новый Ducati Streetfighter V4 Lamborghini будет выпущен ограниченным тиражом.

Фото: © Ducati © Ducati

Мотоцикл получил кованые колёсные диски в стиле суперкара, а углепластиковые обтекатели выполнены не просто в дизайне модели Lamborghini, но и из того же карбона, что и кузов автомобиля, а седло стилизовано под сиденья Huracan STO.

Эксклюзивный мотоцикл получил титановую выхлопную систему Akrapovic с карбоновым декором, комплект алюминиевых аксессуаров Rizoma, особую графику цифровой панели приборов, а тормоза Brembo и элементы подвески Ohlins выполнены в чёрном цвете.

Всего будет сделано 630 мотоциклов в цветовом сочетании Verde Citrea и Arancio Dac, а более эксклюзивный вариант Speciale Clienti предложат 63 обладателям Lamborghini Huracan STO, которые смогут оформить свои байки в стиле собственных суперкаров.