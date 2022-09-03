Раскрыта стоимость седана Kia K9 для России

Компания Kia раскрыла шокирующую стоимость нового седана K9 в России.

Фото: kia.ru kia.ru

«От 7 374 99 рублей», - гласит подпись под презентацией новой модели на официальном сайте компании.

Эксперты предполагают, что у дилеров цена будет еще выше.

K9 предлагают с 8-ступенчатым «автоматом», полным приводом и 249-сильным двигателем с непосредственным впрыском. Разгон до 100 км – за 8,4 секунды.

В описании говорится, что в премиум-комплектацию входит трехзонный климат-контроль, медиасистемы для пассажиров, приборная панель Supervision, сенсорный диск для управления навигационной системой.

Также машина оборудована электронным управлением трансмиссией (Shift by Wire), имеются задние сиденья с электроприводом, фоновая подсветка интерьера, сиденья повышенного комфорта и стекла с дополнительной шумоизоляцией