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41 минуту назад

Раскрыта стоимость седана Kia K9 для России

Майк Габриелян

Компания Kia раскрыла шокирующую стоимость нового седана K9 в России.

Раскрыта стоимость седана Kia K9 для России
Фото: kia.rukia.ru

«От 7 374 99 рублей», - гласит подпись под презентацией новой модели на официальном сайте компании.

Эксперты предполагают, что у дилеров цена будет еще выше.

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K9 предлагают с 8-ступенчатым «автоматом», полным приводом и 249-сильным двигателем с непосредственным впрыском. Разгон до 100 км – за 8,4 секунды.

В описании говорится, что в премиум-комплектацию входит трехзонный климат-контроль, медиасистемы для пассажиров, приборная панель Supervision, сенсорный диск для управления навигационной системой.

Также машина оборудована электронным управлением трансмиссией (Shift by Wire), имеются задние сиденья с электроприводом, фоновая подсветка интерьера, сиденья повышенного комфорта и стекла с дополнительной шумоизоляцией

Это самый крупный седан в линейке компании в России.

Автоновости,Kia,
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