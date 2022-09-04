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27 минут назад

Автомобили Changan подорожали в РФ с сентября

Газета.Ruиещё 1

В сентябре повысились цены на три модели китайской марки Changan, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на данные мониторинга сайтов автопроизводителей.

Автомобили Changan подорожали в РФ с сентября
Фото: ChanganChangan

Кроссоверы Changan CS35 Plus и CS55 подорожали на 30 тыс. рублей. Флагманский кроссовер Changan Uni-K - на 100 тыс. рублей. Соответственно, CS35 Plus сейчас предлагается в России минимум за 1,9 млн рублей, CS55 - за 2,2 млн рублей.

Стоимость Uni-K начинается с 3,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Kia объявила российские цены на новый седан K9 и выпустила эту модель в продажу.

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