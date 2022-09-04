Автомобили Changan подорожали в РФ с сентября

В сентябре повысились цены на три модели китайской марки Changan, сообщают "Автоновости дня" со ссылкой на данные мониторинга сайтов автопроизводителей.

Фото: Changan Changan

Кроссоверы Changan CS35 Plus и CS55 подорожали на 30 тыс. рублей. Флагманский кроссовер Changan Uni-K - на 100 тыс. рублей. Соответственно, CS35 Plus сейчас предлагается в России минимум за 1,9 млн рублей, CS55 - за 2,2 млн рублей.

Стоимость Uni-K начинается с 3,3 млн рублей.