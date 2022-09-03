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4 часа назад

Haval представит в 2022 году две новые модели

Газета.Ruиещё 1

Китайский автопроизводитель Haval намерен до конца 2022 года представить две новые модели, сообщает Autohome. Условные изображения будущих автомобилей содержатся в презентации компании, фото которой опубликовало издание.

Haval представит в 2022 году две новые модели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предполагается, что одной из этих двух новинок станет кроссовер H-Dog, дебютировавший в конце августа на автосалоне в Чэнду. Автомобиль получит гибридную силовую установку с бензиновым турбомотором 1.5. Ее суммарная мощность - 326 л.с.

Кроме того, ожидается, что автопроизводитель рассекретит новый кроссовер, известный пока под кодовым обозначением А07. "Шпионские" фотографии с испытаний этой машины публиковали китайские СМИ.

Также Haval выпустит гибридную версию кроссовера H6. Как и в случае с H-Dog, в ее основе - турбомотор 1,5 и электродвигатель.

Ранее стало известно, что дилеры Buick, не желающие переоборудовать свои салоны для продажи электромобилей, не смогут заниматься автомобилями этой марки.

Автоновости,Buick,
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