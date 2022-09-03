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4 часа назад

Новости автомира: Россияне озвучили список претензий к китайским авто

Майк Габриелян

Российские автомобилисты перечислили главные недостатки китайских машин в 2022 году. Об этом сообщает издание Max Cars.

Россияне озвучили список претензий к китайским авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что многим не нравится эргономика, адаптация к зиме, тонкий металл и неаккуратные владельцы.

Например, автовладельцы жалуются, что страдают от болей в спине и шее из-за неудобных кресел. Регулировок сидения и руля не хватает, иногда подушка кресел оказывается чересчур короткой, поэтому ноги свисают.

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Кроме того, разъём USB для зарядки в некоторых машинах находится далеко от водителя. Его приходится искать, утрачивая контроль над дорогой.

Некоторые владельцы зимой сталкиваются с проблемами мотора и трансмиссии. Часто уплотнители на морозе «дубеют» и трескаются.

Также бывают жалобы на некачественный металл. Коррозия появляется спустя несколько лет, есть модели, которые прогнивают насквозь.

Замечено, что владельцы китайских машин их не берегут. Из-за небрежного отношения ломаются относительно новые автомобили. На рынке в таком состоянии попадаются даже модели, выпущенные всего год назад.

Лидерами продаж в 2022 году оказались китайские Chery, Haval и Geely. Кроме того, на рынок приходят GAC, Lifan, Changan, JAC и FAW.

Ранее появились подробности о первом автомобиле Xiaomi, над которым техногигант работает больше года.

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