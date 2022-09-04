УАЗ оценил в рублях вездеходы с моторами экостандарта 1988 года («Евро-0»). С сентября внедорожники, микроавтобусы, фургоны и грузовички УАЗ классического семейства («Хантер» и СГР) можно приобрести и с двигателем ЗМЗ-40906 (класса «Евро-5»), и с упрощённым агрегатом ЗМЗ-40911. Если пренебречь экологией, можно сэкономить от 20 до 25 тысяч рублей. Как именно доработан 2,7-литровый «атмосферник», на УАЗе не уточняют.

Постановление Правительства Российской Федерации № 855, подписанное в середине мая, позволяет российским производителям выпускать неэкологичный транспорт, но до недавнего времени все новые автомобили соответствовали нормам не ниже «Евро-2». Первым пренебречь экологией решил УАЗ — прайс-листы на «Хантеры» и «Головастики» с «Буханками» уже опубликованы.

Ульяновские вездеходы с упрощенным мотором доступны в тех же модификациях, что и обычные, однако заказать блокировку дифференциала заднего моста для машин с неэкологичным двигателем почему-то нельзя. Экономия в 25 тысяч рублей достигается только при покупке девятиместного микроавтобуса УАЗ-2206; для всех остальных типов кузова агрегат с «Евро-0» означает дисконт в 20 тысяч рублей.

Любопытно, что двигатель ЗМЗ-40911 изначально разрабатывался под соответствие экостандартам «Евро-3» и «Евро-4», ведь автомобили класса «Евро-0» в России запретили продавать ещё в 2005 году. В Европе «Евро-0» вне закона с 1992 года.