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3 часа назад

Агентство J.D. Power назвало самые качественные китайские автомобили

Газета.Ruиещё 1

Китайское подразделения маркетингового агентства J.D. Power&Associates опубликовало результаты ежегодного рейтинга качества новых автомобилей. В целом по рынку число проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты в первые полгода владения машиной, немного увеличилось - до 213 замечаний на 100 автомобилей (на 2,8 больше, чем в аналогичном исследовании прошлого года).

Названы самые качественные китайские автомобили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Основные претензии у китайских автовладельцев возникают к внешнему виду и запаху в салоне - в этих категориях удовлетворенность клиентов снизилась. К работе мультимедиа, напротив, стало меньше претензий.

Лидером в рейтинге среди китайских марок стал Changan (209 проблем на 100 машин), за ним следует Chery и GAC Trumpchi (по 215 замечаний) и Geely (216).

Лидером массового сегмента - включая продукцию зарубежных марок - стала продукция совместного предприятия GAC-Honda (193 проблемы на 100 машин).

Среди автомобилей премиум-класса меньше всего нареканий у китайских автовладельцев вызывает Porsche. Ежегодный рейтинг J.D. Power сформирован по результатам опроса почти 4 тыс. автовладельцев, в Китае исследование охватило 247 моделей 56 брендов.

Ранее сообщалось, что китайские марки стали лидерами российского рынка в денежном выражении по итогам июля.

Автоновости,Chery,Geely,Porsche,
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