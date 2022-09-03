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3 часа назад

Пикап Toyota Hilux превратили в броневик

Motor.ru

Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании бронеавтомобилей и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят пикап Toyota Hilux последнего поколения. Специалисты готовы защитить бронёй пикап как с короткой, так и с двухрядной кабиной, причём модель может быть оснащена как бензиновым, так и дизельным двигателем. Свой вариант Hilux в Inkas Armored позиционируют как уникальный автомобиль, способный выдерживать самые суровые условия в любой точке мира.

Пикап Toyota Hilux превратили в броневик
Фото: Inkas ArmoredInkas Armored

Как и прочие проекты канадской фирмы, новинка получила капсульное бронирование пассажирского отсека, скрытое от глаз посторонних. Внешне бронированный пикап можно отличить только по широким чёрным рамкам остекления и визуально более толстым стёклам.

Предусмотрены шины run-flat, усиленная подвеска и бронезащита ключевых агрегатов. Toyota Hilux получила уровень защиты BR6, а это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра.

При этом доступны версии, защищённые по более простому стандарту. С точки зрения оснащения и технических характеристик модель не меняется — броневик сохраняет штатные агрегаты. При этом список дополнительного оборудования богаче, чем у стандартного пикапа и включает в себя массу специальных опций.

Автоновости,Toyota Hilux,Toyota,
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