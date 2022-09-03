Пикап Toyota Hilux превратили в броневик

Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании бронеавтомобилей и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят пикап Toyota Hilux последнего поколения. Специалисты готовы защитить бронёй пикап как с короткой, так и с двухрядной кабиной, причём модель может быть оснащена как бензиновым, так и дизельным двигателем. Свой вариант Hilux в Inkas Armored позиционируют как уникальный автомобиль, способный выдерживать самые суровые условия в любой точке мира.

Фото: Inkas Armored Inkas Armored

Как и прочие проекты канадской фирмы, новинка получила капсульное бронирование пассажирского отсека, скрытое от глаз посторонних. Внешне бронированный пикап можно отличить только по широким чёрным рамкам остекления и визуально более толстым стёклам.

Предусмотрены шины run-flat, усиленная подвеска и бронезащита ключевых агрегатов. Toyota Hilux получила уровень защиты BR6, а это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62 миллиметра.