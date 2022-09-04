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28 минут назад

"Известия": с начала года стоимость новых автомобилей в РФ выросла почти на 40%

Газета.Ru

С начала 2022 года стоимость новых автомобилей в России выросла почти на 40%, следует из анализа аналитического агентства "Автостат". Об этом пишут "Известия".

Стоимость новых авто в РФ выросла почти на 40%
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

По информации издания, сильнее всего подорожали Lada Largus (+56,8%) и Volkswagen Polo (+51,6%). К примеру, в начале года Lada Largus стоила 829,9 тыс. рублей. В конце августа минимальная рекомендованная цена на автомобиль составила 1,3 млн рублей.

Цены на Volkswagen Polo, которые собирают на калужском заводе, выросли почти на 500 тыс. рублей. Также увеличилась стоимость Kia Rio, Hyundai Solaris, Creta, Renault Duster.

Рост составил почти 41-45%. Минимальный рост цен отмечается на модель Lada Granta, автомобиль подорожал на 13%. С начала июня в РФ стали выпускать упрощенную модель Granta без подушек безопасности, систем ABS и ESP, а также без системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

"Упрощенная" модификация стоит почти на 80 тыс. рублей меньше, чем полная. Ранее китайское подразделение маркетингового агентства J.D. Power&Associates опубликовало результаты ежегодного рейтинга качества новых автомобилей.

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