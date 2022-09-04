Maggiore показала рестомод на базе Ferrari 288 GTO

Итальянская компания Maggiore, которая специализируется на подготовке рестомодов на базе классических итальянских спорткаров, вслед за показанным в 2020 году Maggiore 308M на основе Ferrari 308, взяла в качестве платформы для нового проекта Ferrari 288 GTO. Силами мастеров стандартное купе превратили в модель Maggiore Gran TurismO, которая отличается не только новым дизайном кузова, но и серьёзно переработанным силовым агрегатом. Над мотором работал опытнейший моторист Никола Матерацци, для которого проект стал последним в жизни.

Фото: © Maggiore © Maggiore

В Maggiore готовы взять в качестве донора Ferrari семейств 208/308/328 в любом состоянии, поскольку шасси все равно придется реставрировать, а кузов — менять на новый. Модернизированная подвеска, компоненты которой сделаны из алюминиевого сплава Ergal, разработанного для аэрокосмической промышленности, подразумевает увеличение колеи, а штатные тормоза уступают место механизмам Brembo.

Главные изменения касаются двигателя. Оригинальный 2,9-литровый турбомотор V8 подвергается серьёзной доработке — фактически неизменным остается только картер, а все остальное меняется. В итоге агрегат оказывается на треть компактнее, что позволяет его при желании установить продольно.