Geely выпустила удлиненную версию минивэна Jiaji

Китайская компания Geely начала продажи на домашнем рынке удлиненную версию минивэна Jiaji с приставкой L. Об этом сообщает autohome.com.cn. Минивэн Geely Jiaji L на 120 мм длиннее обычной версии Jiaji.

При этом колесная база новинки не изменилась. У модели стал больше задний свес, соответственно, багажник, однако его объем не назван. Как и стандартный Jiaji, удлиненная модель имеет три ряда сидений. У новинки появились новые бамперы, фары и фонари, а также видоизмененная задняя дверь.

В салоне установлен двухспицевый руль, новая передняя панель, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, двухуровневая центральная консоль с дополнительными отсеками и подстаканниками. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - только передний. Смешанный расход топлива составляет 6,9 л. на 100 км.