Составлен ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок рынка России

Китайский кроссовер Omoda C5 стал самым ожидаемым автомобилем, который должен появиться на российском рынке во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на проведенное исследование.

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Отмечается, что старт продаж Omoda C5 ожидается до конца осени. Модель будет предлагаться в трех комплектациях, но с единственным бензиновым турбомотором 1.5, развивающим 147 л.с.

Второе место занимает премиальный кроссовер Hongqi HS5, чье появление в России тоже намечено на осень. Под капотом установлен 2-х литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. Коробка передач - шестиступенчатая автоматическая.

На третьем месте находится Chery Tiggo 4 Pro, который предложат россиянам в пяти комплектациях и с двумя 1,5-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 113 и 147 л.с. соответственно.

Четвертое и пятое места занимают электромобили EVM Pro и Evolute i-Pro. Первый представляет собой электрический грузовик на базе УАЗ «Профи», а второй — перелицованную версию китайского седана Dongfeng Aeolus E70.