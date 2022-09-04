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25 минут назад

Новости автомира: Кроссовер Omoda C5 возглавил рейтинг самых ожидаемых автоновинок на рынке России

Газета.Ru

Китайский кроссовер Omoda C5 стал самым ожидаемым автомобилем, который должен появиться на российском рынке во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на проведенное исследование.

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых автоновинок рынка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что старт продаж Omoda C5 ожидается до конца осени. Модель будет предлагаться в трех комплектациях, но с единственным бензиновым турбомотором 1.5, развивающим 147 л.с.

Второе место занимает премиальный кроссовер Hongqi HS5, чье появление в России тоже намечено на осень. Под капотом установлен 2-х литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. Коробка передач - шестиступенчатая автоматическая.

На третьем месте находится Chery Tiggo 4 Pro, который предложат россиянам в пяти комплектациях и с двумя 1,5-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 113 и 147 л.с. соответственно.

Россияне озвучили список претензий к китайским авто

Четвертое и пятое места занимают электромобили EVM Pro и Evolute i-Pro. Первый представляет собой электрический грузовик на базе УАЗ «Профи», а второй — перелицованную версию китайского седана Dongfeng Aeolus E70.

Ранее сообщалось, что компания Geely начала продажи на домашнем рынке удлиненной версии минивэна Jiaji с приставкой L.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Geely,УАЗ,
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