«КАМАЗ» опроверг фейки о прекращении выпуска грузовиков. Предприятие не испытывает проблем с комплектующими и запчастями. Об этом заявил руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев.
«КАМАЗ» обеспечен как двигателями, так и другими комплектующими для производства грузовиков всех поколений, в том числе на газомоторном топливе, - заявил Афанасьев
Он опроверг «распространяющиеся фейки» и предложил посмотреть видео, опубликованное им в «Телеграме».
Ранее некоторые СМИ сообщили, что на ПАО «КАМАЗ» остановят производство грузовиков. Причиной назвали прекращение поставок китайских двигателей.
Завод продолжает выпуск грузовиков пятого поколения. До конца года предприятие планирует выпуск не менее ста магистральных седельных тягачей «КамАЗ – 54901».