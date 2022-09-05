Продажи новых автомобилей в России упали на 63,6%

По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 42,6 тыс. новых легковых автомобилей — это на 63,6% меньше, чем за последний месяц лета прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» после обработки информации АО «Электронный паспорт». По сравнению с июлем 2022 года продажи выросли на 20%.
«АвтоВАЗ» реализовал 15,7 тыс. автомобилей Lada, доля рынка марки в августе выросла до до 36,9% (год назад было 19,6%). Второе место по продажам у марки Kia (3,9 тыс. ед.). Следом идут три китайские марки — Haval, Chery и Geely, — у каждого бренда дилеры реализовали около 3 тыс. машин. Десятку замыкают Hyundai, Renault, Exeed, Toyota и Volkswagen.
По сравнению с августом прошлого года среди всех компаний продажи выросли только у четырех брендов из КНР — Exeed (в 8,7 раза), JAC (в 2,5 раза), Geely (+35,5%) и Haval (+32,5%), отмечают эксперты. Сильнее всех объем упал у BMW (-95,7%).
Среди моделей самым популярным у россиян автомобилем в августе стала Lada Granta (11,3 тыс. ед.; +73,4% по сравнению с августом 2021-го). Второе место досталось кроссоверу Haval Jolion (2 тыс. ед.; в 2,9 раза больше, чем год назад). Далее расположились Lada Vesta, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 PRO. Вторую пятерку сформировали Lada Niva Legend, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, а также Geely Atlas Pro.
«Что касается итогов 8 месяцев 2022 года, то за этот период жители РФ приобрели 430 305 новых легковых машин – на 59,1% меньше, чем в январе – августе прошлого года. И тут положительную динамику имеют лишь две марки – тот же Exeed (в 4,4 раза) и корейский Genesis (+21,3%). А самое глубокое падение показывает немецкий Volkswagen (-74,1%)», — подсчитали аналитики.