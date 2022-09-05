Продажи новых автомобилей в России упали на 63,6%

По итогам августа нынешнего года в России было реализовано 42,6 тыс. новых легковых автомобилей — это на 63,6% меньше, чем за последний месяц лета прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» после обработки информации АО «Электронный паспорт». По сравнению с июлем 2022 года продажи выросли на 20%.

Фото: Haval Haval

«АвтоВАЗ» реализовал 15,7 тыс. автомобилей Lada, доля рынка марки в августе выросла до до 36,9% (год назад было 19,6%). Второе место по продажам у марки Kia (3,9 тыс. ед.). Следом идут три китайские марки — Haval, Chery и Geely, — у каждого бренда дилеры реализовали около 3 тыс. машин. Десятку замыкают Hyundai, Renault, Exeed, Toyota и Volkswagen.

По сравнению с августом прошлого года среди всех компаний продажи выросли только у четырех брендов из КНР — Exeed (в 8,7 раза), JAC (в 2,5 раза), Geely (+35,5%) и Haval (+32,5%), отмечают эксперты. Сильнее всех объем упал у BMW (-95,7%).

Среди моделей самым популярным у россиян автомобилем в августе стала Lada Granta (11,3 тыс. ед.; +73,4% по сравнению с августом 2021-го). Второе место досталось кроссоверу Haval Jolion (2 тыс. ед.; в 2,9 раза больше, чем год назад). Далее расположились Lada Vesta, Geely Coolray и Chery Tiggo 7 PRO. Вторую пятерку сформировали Lada Niva Legend, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, а также Geely Atlas Pro.