Компания Evolute представила в Москве три электромобиля

Российский бренд Evolute представил в Москве три серийных модели электромобилей. Презентация состоялась на Велофестивале - 2022. Об этом автопроизводитель сообщил в Telegram-канале.
«Впервые официально представлены сразу три серийные модели: cедан Evolute i-Pro, кроссовер Evolute i-Joy, кросс-купе Evolute i-Jet», — сказано в сообщении.
Длина Evolute i-Pro - 4,6 метра. Он оборудован двигателем в 163 л.с. Разгон до 100 км/час занимает 9,5 с. На одном заряде седан может проехать до 420 км.
Evolute i-Joy тмеет мотор мощностью 176 л. с. и аккумулятор 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км.
Характеристики Evolute i-JET пока не разглашаются.