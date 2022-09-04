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28 минут назад

Новости автомира: Компания Evolute представила в Москве три электромобиля

Майк Габриелян

Российский бренд Evolute представил в Москве три серийных модели электромобилей. Презентация состоялась на Велофестивале - 2022. Об этом автопроизводитель сообщил в Telegram-канале.

Компания Evolute представила в Москве три электромобиля
Фото: t.me/evolute_electrocars/32t.me/evolute_electrocars/32

«Впервые официально представлены сразу три серийные модели: cедан Evolute i-Pro, кроссовер Evolute i-Joy, кросс-купе Evolute i-Jet», — сказано в сообщении.

Длина Evolute i-Pro - 4,6 метра. Он оборудован двигателем в 163 л.с. Разгон до 100 км/час занимает 9,5 с. На одном заряде седан может проехать до 420 км.

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Evolute i-Joy тмеет мотор мощностью 176 л. с. и аккумулятор 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км.

Характеристики Evolute i-JET пока не разглашаются.

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Автоновости,Tesla,
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