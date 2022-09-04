Rivian R1T помог врачу сделать вазэктомию

Американская компания Rivian, которая вместе с электрическими пикапами R1T начала выпускать и электрические внедорожники R1S, может гордиться тем, что её технику использовали при проведении медицинской операции. Первый подобный случай эксплуатации электрического пикапа Rivian R1T зафиксирован в штате Техас, где практикующий уролог смог успешно провести вазэктомию с помощью своей машины, которая выступила источником энергии для врачебных инструментов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Доктор Кристофер Янг, работающий в Остине, рассказал в своем микроблоге о необычном опыте эксплуатации Rivian R1T. В день, когда у одного из пациентов была запланирована операция, в клинике отключили электричество. В качестве возможного решения проблемы ассистент врача предложил использовать для подключения медицинской техники электромобиль доктора — пациент, который не стал отказываться от проведения операции, дал согласие на такую манипуляцию.

«Нам повезло, что моё обычное место для парковки находится достаточно близко к палате пациента, чтобы можно было подключить удлинитель», — отметил Янг. В итоге к одной из бортовых розеток пикапа подключили вентилятор и электрокоагулятор, что позволило успешно провести операцию. Доктор отметил, что у него были подготовлены резервные источники электропитания на случай проблем, но они не потребовались.

При этом уролог несколько раз акцентировал внимание на том, что к манипуляциям он приступил только после оценки всех рисков и получения согласия от пациента на вмешательство.