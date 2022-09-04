Почему спидометр автомобиля может показывать неправильную скорость

Многие автомобилисты в движении обращают внимание на показания спидометра. Часто можно столкнуться с проблемой, когда этот прибор показывает неправильную скорость. Дело в том, что данная погрешность предусматривается еще на заводе производителем - показания завышены на несколько км/час. Но есть и другие причины заметной разницы.

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Есть несколько способов измерения скорости транспортного средства. Большая часть систем основана на подсчете количества оборотов вала коробки передач. В определенных ситуациях такие показатели могут отличаться от реального числа оборотов колес. Нормой считается небольшая погрешность как в большую, так и в меньшую сторону.

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Можно выделить несколько типов погрешностей, которые отличаются причинами. Так, инструментальные связаны с неисправностями прибора или неправильной градуировкой шкалы. Методические погрешности возникают из-за несовершенства метода измерения. Еще один вид - дополнительные погрешности. Они проявляются под воздействием различных факторов, которые влияют на точность показателей.

На заводе производитель может использовать только положительную погрешность - когда показатель превышает реальную скорость. Во всех остальных случаях речь идет о неисправностях и поломках, которые становятся причиной неправильного измерения.

Самая распространенная причина погрешности скорости транспортного средства - колеса большого диаметра. Если автомобилист проводит тюнинг и ставит новые диски и покрышки, это может сказаться на точности определения скорости. Порой показатели отличаются на 10% и более. Еще одна причина - снижение давления в покрышках. В таком случае расхождение не должно превышать 2-3%. Изношенная рези на тоже может оказывать влияние на показания спидометра. Поэтому для стабильной и правильной работы оборудования следует обращать внимание на рекомендации производителя.