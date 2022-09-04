Китайские автомобили захватили четверть рынка России в августе

Аналитический портал «Автостат», опираясь на данные АО «Электронный паспорт», подсчитал, какую долю российского автомобильного рынка занимают китайские производители. Как оказалось по итогам августа 2022 года, каждый 4-й новый проданный автомобиль а России был «китайцем». Автомобильные марки из Поднебесной заняли 25.9% рынка РФ. Напомним, что в период с января по март 2022 года доля «китайцев» варьировалась месяц от месяца в районе 9.5%, но с апреля пошел резкий рост.

В апреле 2022 года китайские компании смогли нарастить долю рынка до 12.6%, в мае она составляла 17%, в июне – 21%, в июле 24.3%, а в августе уже 25.9%. Более того, уступают «китайцы» лишь российским автопроизводителям, доля которых в августе составила 38.7%. А если сравнить результаты августа текущего года с прошлым, то нарастить продажи удалось исключительно китайским компаниям, в то время как российские, корейские, японские и европейские марки в глубоком минусе. В целом же, август 2022 года снизился в продажах автомобилей по отношению к 2021 на 64% – в России было продано 42 593 новых автомобиля.