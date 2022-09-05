«Антисанкционные» версии Lada Granta впервые подорожали

АвтоВАЗ повысил цены на упрощенные Lada Granta. В зависимости от исполнения прибавка составила от полутора до трёх процентов или от десяти до 25 тысяч рублей. Базовый седан с кондиционером теперь стоит от 755 900 рублей, аналогичный лифтбек — от 775 900 рублей, а кросс-универсал с кондиционером не купить без 835 900 рублей. Подорожали и спецверсии #CLUB'22 и Quest'22 — для Lada Granta в этих комплектациях единовременная прибавка составила 18 400 рублей.

Фото: © Lada © Lada

Версии #CLUB и Quest вернулись в гамму Lada Granta всего месяц назад. С 4 сентября оснащение не изменилось, но рекомендуемые розничные цены повысились: топовый седан теперь стоит от 815 900 рублей, лифтбек — 835 900 рублей, а кросс-универсал — 871 900 рублей.

Скорретировались в сторону увеличения и прайс-листы на «подогретую» Granta Drive Active. Спустя два месяца с начала продаж спортседан подорожал на 25 тысяч рублей, и теперь стоит от 809 900 рублей, причём подушки безопасности у такой версии до сих пор нет.

На минувшей неделе АвтоВАЗ отчитался о выходе на докризисный уровень продаж — в августе упрощенные «Гранты» и «Нивы» разошлись тиражом 18 087 штук, что практически соответствует показателям годовой давности, когда выпускались ещё и Vesta, Largus и XRay.