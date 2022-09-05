В России стартовали продажи нового седана Kia с полным приводом. На официальном сайте корейской марки запустили конфигуратор модели K9 — преемника флагманского седана, который ранее продавался у нас под именем K900. Впрочем, разнообразия версий не предвидится — Kia K9 калининградской сборки доступны с единственным атмосферным 249-сильным 3,3-литровым бензиновым V6 и 8-скоростным «автоматом» в исполнении Premium за 7 374 900 рублей.

Фото: © Kia K9 © Kia K9

Ключевая информация о российских Kia K9 была известна ещё в январе, но из-за известных событий старт продаж задержался. Ограниченная партия «девяток» добралась до дилеров только сейчас, причём в наличии есть только машины в максимальной комплектации.

Kia K9

В условиях ограниченного предложения покупателям вряд ли удастся выбрать понравившиеся цвета кузова и интерьера, хотя «девятки» российской сборки красились в семь оттенков, а кожа Nappa в салоне может быть чёрной или серой.

Оснащение богатое: есть телематика Kia Connect, доводчики дверей, проекционный экран, камеры кругового обзора, вентиляция и подогрев всех кресел, аудиосистема с 16 динамиками, информационно-развлекательный комплекс с 14,5-дюймовым тачскрином и многое другое.