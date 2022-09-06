Опубликован рейтинг качества представленных на рынке КНР автомобилей

Китайское подразделение агентства J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг качества автомобилей, представленных на рынке КНР. Он составлен на основе опроса автовладельцев, которые приобрели свой автомобиль в период с июня 2021 года по март 2022 года. Качество определяется в зависимости от количества выявленных проблем на 100 автомобилей, так называемый коэффициент PP100 (Problems Per 100 Vehicles). В рейтинг 2022 года попали китайские марки, которые ждут в России.

Фото: Tank 500© GMW Tank 500© GMW

В исследовании 2022 года приняли участие 3914 автовладельцев из 70 крупных городов Китая, и оно охватывает 247 моделей 56 различных марок. Автомобилистов попросили оценить качество своих машин по нескольким параметрам: проблемы, связанные с конструкцией, и дефекты/неисправности. Также в опросе перечислены 218 симптомов в девяти категориях, а именно функции и элементы управления, дисплеи; экстерьер; интерьер; информационно-развлекательная система; сиденья; опыт вождения; помощь при вождении; силовой агрегат и климатическая система.

Специалисты определили марки с лучшим показателем PP100 в каждом из сегментов, а также в отдельный рейтинг были выделены только китайские компании. Среди массовых первые три места достались GAC-Honda, Dongfeng-Honda и Buick, а среди премиальных брендов лучшими оказались только иностранные бренды — Porsche, Lexus и Land Rover. Что же касается китайских марок, то первая тройка выглядит следующим образом: Tank (принадлежит Great Wall), Jetour (принадлежит Chery) и Venucia (принадлежит Dongfeng).

Стоит отметить, что Tank ждут в России — по неофициальным данным, эта марка будет суббрендом GWM с собственной дилерской сетью. Jetour тоже может добраться до нашего рынка — Россия значится в экспортных планах этой марки.