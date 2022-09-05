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28 минут назад

Новости автомира: состоялся дебют электрокаров российской марки Evolute

Motor.ruиещё 5

В минувшие выходные в Москве прошел «Велофестиваль» – именно это мероприятие выбрала компания Evolute для публичной презентации трех новых моделей. Участникам заезда и зрителям показали модели i-Pro, i-Joy и i-Jet — две из них встанут на конвейер завода «Моторинвест» в Липецкой области до конца этого года. Первым в продажу поступит седан i-Pro, а следом – кроссовер i-Joy, который будет выступать в том же классе, что и Hyundai Creta. Кросс-купе i-Jet присоединится к ним в 2023-м.

Состоялся дебют электрокаров российской марки Evolute
Фото: © Evolute / t.me© Evolute / t.me

Evolute – российская компания, однако она будет продавать не оригинальные автомобили, а китайские машины под собственной маркой. Например, i-Joy – это кроссовер Seres 3 от DFSK, совместного предприятия Dongfeng и Chongqing Sokon Industry Group, а седан i-PRO – это Dongfeng Aeolus E70. И седан, и кроссовер полностью электрические. Что же касается кросс-купе, то это перелицованный Seres SF5 2019 года, – его приводит в движение гибридная установка. Позже модельная линейка Evolute пополнится минивэном i-Van и флагманским SUV, который в Китае известен как Voyah Free.

Evolute / t.me

Evolute i-Pro прочат цену в три миллиона рублей, при этом модель можно будет купить по госпрограмме льготного автокредитования. С учетом скидки от государства в размере 925 тысяч рублей стоимость электроседана составит около двух миллионов рублей. До «сотни» новинка разгоняется за 9,5 секунды. Запас хода – 420 километров. При этом перезарядить батареи до 80 процентов с помощью быстрой зарядки можно будет за 36 минут.

Evolute / t.me
Evolute / t.me

«Моторинвест» обещает выпускать более 100 тысяч «доступных электромобилей» в год, а всего за время реализации проекта с конвейера должно сойти 242 тысячи экземпляров пяти моделей. Производство седана должно начаться до конца сентября.

Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,
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