Состоялся дебют электрокаров российской марки Evolute

В минувшие выходные в Москве прошел «Велофестиваль» – именно это мероприятие выбрала компания Evolute для публичной презентации трех новых моделей. Участникам заезда и зрителям показали модели i-Pro, i-Joy и i-Jet — две из них встанут на конвейер завода «Моторинвест» в Липецкой области до конца этого года. Первым в продажу поступит седан i-Pro, а следом – кроссовер i-Joy, который будет выступать в том же классе, что и Hyundai Creta. Кросс-купе i-Jet присоединится к ним в 2023-м.

Фото: © Evolute / t.me © Evolute / t.me

Evolute – российская компания, однако она будет продавать не оригинальные автомобили, а китайские машины под собственной маркой. Например, i-Joy – это кроссовер Seres 3 от DFSK, совместного предприятия Dongfeng и Chongqing Sokon Industry Group, а седан i-PRO – это Dongfeng Aeolus E70. И седан, и кроссовер полностью электрические. Что же касается кросс-купе, то это перелицованный Seres SF5 2019 года, – его приводит в движение гибридная установка. Позже модельная линейка Evolute пополнится минивэном i-Van и флагманским SUV, который в Китае известен как Voyah Free.

Evolute / t.me

Evolute i-Pro прочат цену в три миллиона рублей, при этом модель можно будет купить по госпрограмме льготного автокредитования. С учетом скидки от государства в размере 925 тысяч рублей стоимость электроседана составит около двух миллионов рублей. До «сотни» новинка разгоняется за 9,5 секунды. Запас хода – 420 километров. При этом перезарядить батареи до 80 процентов с помощью быстрой зарядки можно будет за 36 минут.

Evolute / t.me

Evolute / t.me