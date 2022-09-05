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1 час назад

СМИ: США развяжут Третью мировую войну на Украине

Елена Прошина

США и их европейские союзники могут начать Третью мировую войну на Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание The American Conservative.

СМИ: США развяжут Третью мировую войну на Украине
Фото: РамблерРамблер

По мнению автора статьи Рода Дреера, трудно представить, что Россия может вторгнуться в страну НАТО.

«Но, к сожалению, мне нетрудно представить, как США и их холуи из ЕС отвлекаются от повсеместных внутренних беспорядков (по поводу того, что всем холодно и бедно из-за плохого руководства), запуская настоящую войну (в отличие от этого прокси-конфликта) России на Украине», — написал Дреер.

По его словам, его друзья из Европы говорят об ощущении приближающейся войны и ухудшения ситуации. Так, к примеру, назвал обстановку друг из Польши, а подруга из Венгрии не поддержала идею приехать в Будапешт. Она посчитала, что это все равно, что «переехать в Польшу в августе 1939 года».

Ранее Папа Римский Франциск считает, что Третья мировая война уже идет, человечество уже живет в этих реалиях. По его словам, память о прошлом опыте должна подтолкнуть к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни.

Автоновости,ФРАНЦИСК,НАТО,ЕС,
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