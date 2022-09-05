СМИ: США развяжут Третью мировую войну на Украине

США и их европейские союзники могут начать Третью мировую войну на Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание The American Conservative.
По мнению автора статьи Рода Дреера, трудно представить, что Россия может вторгнуться в страну НАТО.
«Но, к сожалению, мне нетрудно представить, как США и их холуи из ЕС отвлекаются от повсеместных внутренних беспорядков (по поводу того, что всем холодно и бедно из-за плохого руководства), запуская настоящую войну (в отличие от этого прокси-конфликта) России на Украине», — написал Дреер.
По его словам, его друзья из Европы говорят об ощущении приближающейся войны и ухудшения ситуации. Так, к примеру, назвал обстановку друг из Польши, а подруга из Венгрии не поддержала идею приехать в Будапешт. Она посчитала, что это все равно, что «переехать в Польшу в августе 1939 года».
Ранее Папа Римский Франциск считает, что Третья мировая война уже идет, человечество уже живет в этих реалиях. По его словам, память о прошлом опыте должна подтолкнуть к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни.