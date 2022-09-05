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37 минут назад

Новости автомира: Toyota приостановила работу трех японских заводов из-за тайфуна

Газета.Ru

Компания Toyota приняла решение остановить работу трех своих заводов в Японии из-за тайфуна «Хиннамнор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Toyota приостановила работу трех японских заводов
Фото: ToyotaToyota

Отмечается, что будут остановлены предприятия компании в префектуре Фукуока на острове Кюсю. Возобновить производство автомобилей на заводах Toyota в Японии планируется в четверг, 8 сентября.

Тайфун «Хиннамнор» обрушился на южные и юго-западные регионы Японии в эти выходные. Его скорость составляет 40 м/с с порывами до 60 м/с. Не исключено, что тайфун направится в сторону дальневосточных регионов России.

Автоновости,Toyota,
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