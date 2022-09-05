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2 часа назад

Новости автомира: подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО

Motor.ru

Банк России опубликовал новые базовые тарифы ОСАГО – тарифный коридор расширился на 26 процентов вверх и вниз. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать риски водителей в условиях подорожания запчастей. Иными словами, цены на «автогражданку» вырастут, но только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше. Новые тарифы вступят в силу 13 сентября: базовая ставка составит 1646–7535 рублей.

Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО, но не для всех
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Решение расширить тарифный коридор было принято после 30-процентного подорожания запчастей в России. В настоящее время базовая цена ОСАГО для легковых автомобилей составляет 2,2-5,9 тысячи рублей, но уже с 13 сентября тарифный коридор расширится в обе стороны на 26 процентов и составит 1,6-7,5 тысячи рублей. Для владельцев мотоциклов и мопедов диапазон увеличится с нынешних 0,4-2 тысячи до 0,3-2,5 тысячи рублей, а для таксистов – с 2-12,5 тысячи до 1,5-15,7 тысячи рублей.

Конечная стоимость полиса рассчитывается с учетом понижающих и повышающих коэффициентов, среди которых есть и территориальный – он тоже изменится с 13 сентября. Например, на всей территории Чечни он вырастет с 0,76 до 0,82. При этом система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), возраста-стажа и остальные останутся неизменными.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отмечают, что нововведения позволят страховщикам индивидуализировать стоимость ОСАГО тарифов: снизить цену автогражданки для аккуратных водителей и повысить ее для «аварийных» автомобилистов.

Автоновости,Банк России,
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