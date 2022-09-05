«АвтоВАЗ» не сможет возобновить производство Lada XRay до конца года

«АвтоВАЗ» не собирается возобновлять производство автомобилей Lada XRay до конца 2022 года. Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Производство Lada XRay до конца года пока не планируется, так как есть большая зависимость от иностранных комплектующих. Поэтому сейчас команды инжиниринга и закупок сконцентрированы на тех моделях, которые находятся в большем приоритете для компании», — пояснил Костромин.

По его словам, судьба XRay и моделей Renault, которые «АвтоВАЗ» мог бы собирать в России по соглашениям с французским концерном, будет обсуждаться на совете директоров.

В 2021 году продажи Lada XRay выросли на 14,6% и составили 22,1 тыс. ед., сообщал «АвтоВАЗ». XRay заняла шестое и последнее место среди всех моделей Lada по количеству реализованных машин. Стоимость автомобилей семейства начинается от 1,1 млн рублей.