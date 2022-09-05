«Начнут лишать прав даже тех, кто не пил»: ГИБДД проведет проверку

Российским автомобилистам рассказали о вероятности лишения прав в ситуации, когда водитель даже не употреблял алкоголь. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать водителей и задавать им определенные вопросы. В результате многие могут лишиться своего права на управление машиной.

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По словам специалистов, автомобилистам необходимо быть более бдительными, перед тем как сесть за руль. Дело в том, что лишить водительского удостоверения могут даже тех граждан, которые вообще не употребляли алкоголь.

Эксперты предупредили, что подвести водителя под статью могут даже безалкогольные напитки. В обычном безалкогольном пиве содержится около 0,5 процента спирта. Это эквивалентно всего чайной ложке чистого алкоголя.

Для того чтобы алкоголь действительно начал определяться в крови автомобилиста, необходимо выпить несколько литров обработанного напитка, что представить себе довольно сложно. Однако совершенно другой будет ситуация, если водитель в тот же день съест еще несколько перезревших бананов или выпьет квас. Эти продукты тоже содержат спирт в небольших объемах. И в совокупности это уже может подвести водителя под статью.