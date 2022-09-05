В Москве представлены российские электрокары Evolute

Российская компания Evolute приняла участие в “Велофестивале”, который проходит в Москве. На фестивале компания представила сразу три электрокара. Сообщается, два электромобиля поступят в производство уже в этом году.

Производить электрокары Evolute будут на липецком заводе “Моторинвест”. Стоит отметить, что российские электромобили – это перелицованные версии китайских моделей автопроизводителя Dongfeng. Первым электромобилем от компании Evolute на российском рынке станет седан i-Pro – Dongfeng Aeolus E70. Автомобиль планируют поставить на конвейер уже в этом месяце. Стоимость автомобиля без учета субсидий составит 3 млн. рублей.