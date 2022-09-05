«АвтоВАЗ» изменил цены на упрощенную Lada Granta

«АвтоВАЗ» впервые повысил цены на «антикризисную» Lada Granta на 10 - 25 тысяч рублей. Об этом пишет Motor.
По данным издания, стоимость Lada Granta выросла на 1,5 – 3 процента в зависимости от версии. В частности, базовый седан с кондиционером теперь стоит от 755 900 рублей, лифтбек — от 775 900 рублей, а за кросс-универсал в версии с кондиционером покупателям придется заплатить 835 900 рублей.
На 18 400 рублей поднялась цена и на версии #CLUB'22 и Quest'22. Теперь за них просят от 815 900 рублей до 871 900 рублей.
Стоимость Lada Granta Drive Active начинается от 809 900 руб. При этом у такой модификации так и нет подушки безопасности.
В августе продажи легковых авто «АвтоВАЗа» выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. Самой популярной моделью стала Granta. За месяц было куплено 11 580 таких машин, что на 77 процентов больше, чем в июле и на 131 процент превышает показатели августа прошлого года. Первые Lada Granta Classic 2022 модельного года сошли с конвейера 8 июня.