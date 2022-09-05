«АвтоВАЗ» изменил цены на упрощенную Lada Granta

«АвтоВАЗ» впервые повысил цены на «антикризисную» Lada Granta на 10 - 25 тысяч рублей. Об этом пишет Motor.

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По данным издания, стоимость Lada Granta выросла на 1,5 – 3 процента в зависимости от версии. В частности, базовый седан с кондиционером теперь стоит от 755 900 рублей, лифтбек — от 775 900 рублей, а за кросс-универсал в версии с кондиционером покупателям придется заплатить 835 900 рублей.

На 18 400 рублей поднялась цена и на версии #CLUB'22 и Quest'22. Теперь за них просят от 815 900 рублей до 871 900 рублей.

Стоимость Lada Granta Drive Active начинается от 809 900 руб. При этом у такой модификации так и нет подушки безопасности.