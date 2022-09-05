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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» поднял цены на упрощенную Lada Granta

Алиса Селезнёва

«АвтоВАЗ» впервые повысил цены на «антикризисную» Lada Granta на 10 - 25 тысяч рублей. Об этом пишет Motor.

«АвтоВАЗ» изменил цены на упрощенную Lada Granta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, стоимость Lada Granta выросла на 1,5 – 3 процента в зависимости от версии. В частности, базовый седан с кондиционером теперь стоит от 755 900 рублей, лифтбек — от 775 900 рублей, а за кросс-универсал в версии с кондиционером покупателям придется заплатить 835 900 рублей.

На 18 400 рублей поднялась цена и на версии #CLUB'22 и Quest'22. Теперь за них просят от 815 900 рублей до 871 900 рублей.

Стоимость Lada Granta Drive Active начинается от 809 900 руб. При этом у такой модификации так и нет подушки безопасности.

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В августе продажи легковых авто «АвтоВАЗа» выросли на 75,2 процента к июлю и составили 18 087 единиц. Самой популярной моделью стала Granta. За месяц было куплено 11 580 таких машин, что на 77 процентов больше, чем в июле и на 131 процент превышает показатели августа прошлого года. Первые Lada Granta Classic 2022 модельного года сошли с конвейера 8 июня.

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