Фото дня: редкий прототип Lada Samara из 90-х

Drom.ru обратил внимание на фотографии необычного автомобиля, замеченного в Тольятти. Это ходовой прототип хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара-2», выпущенный в начале 90-х годов прошлого века. От серийной модели, которая появилась в 00-х, машина отличается кормой: у нее объемная пятая дверь, цельная линия фонарей во всю ширину кузова, оригинальные панели крыши и задние крылья. Уточняется, что прототип в свое время выкупил один из сотрудников АвтоВАЗа, и уже 20 лет он использует его как автомобиль на каждый день.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Изначально хэтчбек задумывался с оригинальным оформлением задней части: планировалось на пару градусов изменить наклон заднего стекла и удлинить панель крыши. Сама крыша должна была быть приподнята на сантиметр. Кроме этого, хэтчбек мог бы получить новый задний бампер и иные фонари. Но дальше прототипов дело не зашло из-за технологических ограничений – для изготовления боковых панелей такой «Самара-2» нужны были новые крупные штампы.

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В результате в начале 00-х на конвейер встал хэтчбек с прежней кормой: отличался лишь задний бампер, а пятую дверь и оптику оставили прежними. Угловатость задней части кузова решили скрыть пластиковым спойлером – его установили на крышку багажника старого образца.