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1 час назад

Новости автомира: дорожные знаки с изображением рогатой курицы появились в Сочи

Газета.Ru

Дорожные знаки, на которых изображены рогатые куры, вились на трассах в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Дорожные знаки с изображением рогатой курицы появились в Сочи
Фото: Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

«Рогатые куры на дорогах Красной Поляны. Странные дорожные знаки сфотографировал вчера подписчик на одной из улиц Красной Поляны. Правда, провисели они недолго. Полицейские их сняли и начали проверку», - говорится в сообщении.

По данным «КП» - Кубань», новые треугольные знаки с изображением черной рогатой курицей на желтом фоне разместила компания общепита в рамках рекламной акции. Местные жители уже назвали такой дорожный знак «куролень».

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