Дорожные знаки с изображением рогатой курицы появились в Сочи

Дорожные знаки, на которых изображены рогатые куры, вились на трассах в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
«Рогатые куры на дорогах Красной Поляны. Странные дорожные знаки сфотографировал вчера подписчик на одной из улиц Красной Поляны. Правда, провисели они недолго. Полицейские их сняли и начали проверку», - говорится в сообщении.
По данным «КП» - Кубань», новые треугольные знаки с изображением черной рогатой курицей на желтом фоне разместила компания общепита в рамках рекламной акции. Местные жители уже назвали такой дорожный знак «куролень».