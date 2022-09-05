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28 минут назад

Новости автомира: у россиян отберут гаражи

Лера Букина

В России с 1 сентября на гаражи распространяются все правовые нормы, действующие на любую другую недвижимость. «АвтоВзгляд» выяснил, что означают соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ.

У россиян отберут гаражи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 сентября "гаражную реформу" в России можно считать состоявшейся», - пишет портал.

Он напоминает о том, что ранее гаражи были в «серой зоне» правоприменительной практики. Фактически их не считали недвижимостью. Сейчас гаражей касается, в частности, запрет на использование не по назначению. Речь идет, например, об организации в нем пункта шиномонтажа или автосервиса. Кроме того, под запрет подпадает и устройство склада стройматериалов или майнинговой фермы.

Так, теперь собственника могут заставить прекратить незаконную деятельность. Такое указание может поступить от представителей местных органов власти или организаций. В случае отказа выполнять требование владелец гаража может его лишиться.

«Если владелец проигнорирует предписание, гараж у него отберут по суду и продадут на торгах», - указывает «АвтоВзгляд».

Ранее президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин предупреждал о том, что собственники гаража могут лишиться своего имущества. При этом денежную компенсацию они также могут не получить, отмечал он.

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