У россиян отберут гаражи

В России с 1 сентября на гаражи распространяются все правовые нормы, действующие на любую другую недвижимость. «АвтоВзгляд» выяснил, что означают соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ.

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«С 1 сентября "гаражную реформу" в России можно считать состоявшейся», - пишет портал.

Он напоминает о том, что ранее гаражи были в «серой зоне» правоприменительной практики. Фактически их не считали недвижимостью. Сейчас гаражей касается, в частности, запрет на использование не по назначению. Речь идет, например, об организации в нем пункта шиномонтажа или автосервиса. Кроме того, под запрет подпадает и устройство склада стройматериалов или майнинговой фермы.

Так, теперь собственника могут заставить прекратить незаконную деятельность. Такое указание может поступить от представителей местных органов власти или организаций. В случае отказа выполнять требование владелец гаража может его лишиться.

«Если владелец проигнорирует предписание, гараж у него отберут по суду и продадут на торгах», - указывает «АвтоВзгляд».