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2 часа назад

В ЕС признали невозможность полной изоляции россиян

Елена Прошина

Страны Евросоюза не смогут полностью изолироваться от россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС признали невозможность полной изоляции россиян
Фото: ReutersReuters

Боррель отметил, что благодаря принятым мерам по ограничению выдачи виз Европа сможет снизить поток российских туристов, однако к полному запрету на въезд это не приведет. По мнению дипломата, власти ЕС не могут запретить посещать страны объединения.

Напомним, что 31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, из-за чего изменится процедура подачи документов на визы. Гражданам РФ придется собирать больше документов, а стоимость подачи заявления и срок его рассмотрения увеличится.

Предполагается, что полная приостановка соглашения может произойти уже 7 сентября.

Автоновости,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,ЕС,
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