Эстония начала подготовку к партизанской войне

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления или подпольной деятельности с привлечением местных жителей в случае оккупации страны. Об этом сообщил телеканал ERR.

По данным издания, соответствующий законопроект разрабатывается Министерством обороны Эстонии.

«Он даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру», - поясняется в статье.

Вице-канцлер министерства обороны Маргит Гросс уточнила, что дополнительные полномочия необходимы для того, чтобы готовить агентов, которые смогут действовать на оккупированных территориях

В пояснительной записке к проекту говорится, что благонадежность таких лиц оценивается до установления с ними контакта, а количество вовлеченных в подобную деятельность не должно превышать 0,1 процента населения Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в ближайшее время власти намерены окончательно запретить въезд в республику для граждан России на фоне украинского кризиса.