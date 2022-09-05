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1 час назад

Эстония начала подготовку к партизанской войне

Алиса Селезнёва

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления или подпольной деятельности с привлечением местных жителей в случае оккупации страны. Об этом сообщил телеканал ERR.

Эстония начала подготовку к партизанской войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, соответствующий законопроект разрабатывается Министерством обороны Эстонии.

«Он даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру», - поясняется в статье.

Вице-канцлер министерства обороны Маргит Гросс уточнила, что дополнительные полномочия необходимы для того, чтобы готовить агентов, которые смогут действовать на оккупированных территориях

В пояснительной записке к проекту говорится, что благонадежность таких лиц оценивается до установления с ними контакта, а количество вовлеченных в подобную деятельность не должно превышать 0,1 процента населения Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в ближайшее время власти намерены окончательно запретить въезд в республику для граждан России на фоне украинского кризиса.

При этом Литва, Эстония и Латвия выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» поездки в ЕС.

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