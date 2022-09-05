Продажи новых автомобилей в России рухнули

В России в августе 2022 года продали 42 593 новых автомобиля, что на 63,6% ниже показателя такого же периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вместе с тем в сравнении с июлем нынешнего года продажи машин на нашем рынке увеличились сразу на 20%.

По итогам первых восьми месяцев 2022 года россиянами было куплено 430 305 новых легковых машин, что на 59,1% меньше уровня января—августа прошлого года.

Лидер отечественного рынка, как и ранее, — АвтоВАЗ, которому удалось реализовать в прошлом месяце 15 737 автомобилей. Так, доля Lada в августе возросла до 36,9% (год назад было 19,6%). Вторую строчку заняла марка Kia – в стране было продано 3 872 новые машины. Доля корейских иномарок в РФ за год сократилась 15,4% до 9,1%.

На третьем месте – китайский Haval. За месяц россияне приобрели 3040 моделей данного бренда. Это на 32,5% больше показателей прошлого года. Четвертое и пятое места заняли также марки из Китая — Chery и Geely. За месяц российские граждане приобрели 2983 и 2935 таких автомобилей соответственно.

«Лидерство в модельном рейтинге сохранила LADA Granta – автомобили данного семейства в августе разошлись тиражом в 11 302 экземпляра. И это на 73,4% больше, чем в августе 2021 года. При этом доля «Гранты» на рынке уже превысила четверть (26,5%), а ближайшие преследователи имеют более чем 5-кратное отставание», - пишет портал.

Второе место занял китайский кроссовер Haval Jolion (2049 машин), третье – Lada Vesta (1880 автомобилей).