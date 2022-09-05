Рано похоронили: АвтоВАЗ пока не хочет ставить крест на Lada Xray

Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявил в интервью "Автостату", что компания не собирается возобновлять производство Lada Xray до конца 2022 года. Причина - большая зависимость от иностранных комплектующих.

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В то же время ставить крест на автомобиле пока не собираются. Судьба Xray и моделей Renault (Duster, Logan, Sandero), которые АвтоВАЗ мог бы выпускать в России по соглашениям со французским концерном, будет обсуждаться на совете директоров.

Ранее АвтоВАЗ разослал дилерам указания убрать Lada Xray из списка доступных для тест-драйва автомобилей. При этом модель все еще присутствует на официальном сайте Lada, она есть в шоу-румах дилеров, но запасы уже иссякают.

Высокий хэтчбек дебютировал в феврале 2016 года. В настоящее время рекомендованные розничные цены на Xray начинаются от 1 106 900 рублей, на Xray Cross - от 1 249 900 рублей.